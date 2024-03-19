سياسة | دولي

رئيسة وزراء إيطاليا: نعارض الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح

19 - مارس - 2024

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روما: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الثلاثاء، إن حكومتها تعارض التوغل البري المحتمل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت أمام أعضاء مجلس الشيوخ “سنؤكد معارضتنا للعمل العسكري الميداني لإسرائيل في رفح والذي يمكن أن يكون له عواقب كارثية أكبر على المدنيين المتجمعين في تلك المنطقة”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت إن “من الأولويات الآن فتح طرق برية جديدة وممر بحري من قبرص إلى غزة لضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني”.

(وكالات)

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