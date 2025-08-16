رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو “مشكلة في حد ذاته”

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن خلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. 8 يوليو 2025. ا ف ب

كوبنهاغن: اعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، السبت، أن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثل “مشكلة في حد ذاته”، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلّم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل.

وقالت، في مقابلة مع صحيفة “يولاندس بوستن” الدنماركية إن “نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته”، معتبرة أن حكومته “تجاوزت الحدود”.

وأعربت زعيمة “الحزب الاشتراكي الديموقراطي” عن أسفها للوضع الإنساني “المروع والكارثي للغاية” في غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وأضافت: “نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت رئيسة الوزراء أن الهدف هو فرض “ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين، أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل”، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث.

وأشارت فريدريكسن، التي لا تعتزم بلادها الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى أن “لا شيء مستبعد بشكل مسبق. وكما هو الحال مع روسيا، سنصمم العقوبات بحيث تستهدف ما نعتقد أنه سيُحدث أكبر تأثير”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش قد أعلن، الأسبوع الماضي، خطة لإعادة بناء مستوطنة “صانور” التي تم إخلاؤها قبل عشرين عاماً، وذلك ضمن مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر هجوم “حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

في المقابل، أدت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ بدء الحرب في غزة، إلى استشهاد 61,827 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها “حماس” في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

(أ ف ب)