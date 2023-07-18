رئيسة ⁧‫سنغافورة‬⁩ تستشهد بسيرة الرسول لتجيب عن “كيف ترأس امرأة مسلمة دولة متقدمة”؟ – (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

قالت حليمة يعقوب، إنها أول امرأة تترأس دولة سنغافورة وكانت قبل ذلك رئيسة البرلمان لمدة 5 سنوات، ولم يمنعها من ذلك كونها امرأة ولا كونها مسلمة.

واستشهدت يعقوب بأن السيدة خديجة رضي الله عنها أولى زوجات الرسول، كانت سيدة أعمال ناجحة، وأن الدين الإسلامي لا يعيق المرأة، بل إنه يحميها ويعلي من قدرها.

مستشهدة بموقف من سيرة النبي.. رئيسة #سنغافورة تجيب عن السؤال الصعب: كيف ترأس امرأة مسلمة دولة متقدمة؟#العربية pic.twitter.com/oaEw3wbfsf — العربية (@AlArabiya) July 17, 2023

وأضافت أن هذا الأمر يوضح أن سنغافورة بلد متفهم ومتحضر لا تفرق بين أجناس ولا أعراق ولا ديانات، وأن كونها مسلمة لا يقلل من شأنها أبدا، وأن سنغافورة تدعم الكفاءات ولا تنظر لأي شيء آخر.

وأردفت أن سنغافورة من الدول قليلة السكان، وعندها نقص كبير في الموارد البشرية، لذلك يجب عليها أن تستفيد بكل شخص فيها، وتستفيد من الكوادر النسائية حتي تنهض.