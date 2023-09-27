رئيستا المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تدعوان لإحراز تقدم أسرع بشأن إصلاح نظام اللجوء

بروكسل: دعت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا على نحو منفصل إلى إحراز تقدم أسرع بشأن إصلاح مخطط له لنظام اللجوء في التكتل، وجاءت الدعوتان فيما وصلت المفاوضات بشأن ذلك إلى طريق مسدود.

وقالت فون دير لاين اليوم الأربعاء إن استمرار استخدام المهاجرين كأدوات لتحقيق أهداف سياسية من جانب دول مثل بيلاروس يظهر الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق سريع.

وأكدت على هامش اجتماع مع رئيسة الوزراء اللاتفية الجديدة إيفيكا سيلينا، أن من المهم أن تكون هناك قواعد مشتركة.

وفي وقت سابق دعت ميتسولا الحكومات إلى التوصل إلى حل وسط .

وصرحت ميتسولا في مقابلة مع غرفة الأخبار الأوروبية ، وهو مشروع مشترك لوكالات الأنباء في أوروبا ، أنه يتعين بذل كل جهد لكسر الجمود الحالي.

وردا على سؤال عن موقف ألمانيا ،قالت ميتسولا إنها لاترغب في التعليق على موقف دول بصورة فردية في التكتل . وتنحي بعض الدول على برلين باللائمة في الجمود الحالي في المحادثات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

مستشار ألمانيا يحث حكومته على التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح قانون اللجوء الأوروبي

وفي برلين، حث المستشار الألماني أولاف شولتس حكومته على العمل من أجل إتاحة التوصل لاتفاق بشأن الإصلاح المزمع لقانون اللجوء التابع للاتحاد الأوروبي.

وبحسب معلومات لمصادر حكومية، حث شولتس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إتمام المفاوضات الخاصة بما يطلق عليه مرسوم الأزمات.

وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المشاركة في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس، والذي سيتناول هذه القضية.

ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

يذكر أن حزب الخضر يأتي في طليعة المعترضين على المقترحات الحالية الخاصة بهذا المرسوم، ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها التخوف من أن يتيح هذا القانون لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية تخفيض معايير الحماية للأشخاص المعنيين على نحو غير مقبول وذلك في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.

وتعتبر هذه التأخيرات شديدة الحساسية خاصة مع قرب موعد انتخابات أوروبا في حزيران/يونيو .2024 وقد يؤدي ذلك إلى إثارة الشكوك مرة أخرى حول المشاريع التي لم يتم الانتهاء من التفاوض عليها مع حكومات الدول الأعضاء في التكتل ومن ثم ستتأجل لفترة طويلة.

(وكالات)