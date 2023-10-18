رئيسي: الشعوب الإسلامية تريد طرد سفراء إسرائيل في دول العالم وأن تتعطل سفاراتها

طهران: قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الشعوب الإسلامية تريد طرد سفراء إسرائيل في دول العالم وأن تتعطل سفاراتها.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسي أمام حشد جماهيري في العاصمة طهران الأربعاء لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح رئيسي: “الشعوب الإسلامية تريد طرد سفراء الكيان الصهيوني (إسرائيل) في دول العالم وأن تتعطل سفاراته… نتوقع من حكومة مصر ومن منظمة التعاون الإسلامي، أن تعمل على فتح معبر رفح وإيصال المساعدات إلى غزة”، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وقال رئيسي: “كل قطرة دم فلسطيني، تقرب الصهاينة من الانهيار، ولا يستطيع الكيان الصهيوني تعويض هزيمته بهذه الجرائم“.

وأضاف: “اليوم نعلن الحداد العام في الأمة الإسلامية وإيران العزيزة… الحداد العام للإنسانية وشعوب العالم والضمائر الواعية”.

وصرح الرئيس الإيراني: “إلى جانب الهزيمة العسكرية هناك هزيمة أمنية وهزيمة استخباراتية، ولاحظوا أن كل العالم يستنكر اليوم جرائم أمريكا وإسرائيل؛ مبينا ان هذه الكراهية لا تقتصر على الأمة الإسلامية وانما تشمل أصحاب الضمائر الحرة أيضا، وبما يشكل هزيمة أخرى للكيان”.

وقال: “أرى أن تحرير الأقصى بات قريبا ولن نتوانى أي لحظة عن إيصال المساعدات والشعوب الإسلامية مستعدة للدفاع عن فلسطين وكل أحرار العالم مستعدة أيضا”.

(د ب أ)