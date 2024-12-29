سياسة | دولي

رئيس أذربيجان: الطائرة المنكوبة في كازاخستان أسقطتها روسيا.. ونأسف للتستر على الحقيقة

29 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
6

باكو: نقل التلفزيون الرسمي في أذربيجان عن الرئيس إلهام علييف قوله، اليوم، الأحد، إن طائرة الركاب التي تحطّمت في كازاخستان، وخلّفت 38 قتيلاً لحقت بها أضرار بسبب قصف من البر من روسيا.

وأضاف أنه يأسف لمحاولة “بعض الدوائر” في روسيا التستر على الحقيقة بشأن تحطّم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، ونشر روايات خاطئة عن أسباب الواقعة.

واعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، السبت، لعلييف عمّا وصفه الكرملين بأنه “حادث مأساوي” في الأجواء الروسية تحطمت فيه طائرة تابعة للخطوط الأذربيجانية بعد أن انطلقت دفاعات جوية روسية لإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول علاف الزيت:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 12:22 م

    حتى روسيا ودفاعاتها أصبحت مهزله للقاصي والداني
    أتذكرون دفاعات روسيا في سوريا الاسد اللتي لم تنطلق أبدا
    لا يوجد عندهم ما يقولونه
    يا عيب الشوم

    رد
  2. يقول علي بن داود:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 12:31 م

    لا فرق بين بشار و بوتن و من والاهم و من ايدهم و لو بكلمة .

    رد
  3. يقول S.S.Abdullah:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 1:16 م

    لقد ثبت أن أهل غزة أو نابلس أذكى من كل غش/فساد لأي (موظف/مسؤول) في دولة الكيان الصهيوني أو في سلطة (محمود عباس) التي تعتمد في رواتبها على (التمويل) الخارجي،

    وليس على (الإنتاج) الوطني،

    أي أن الكيان الصهيوني وسلطة محمود عباس، لا تستطيع الإستمرار في (الظلم) إذا انقطع (تمويل) نظام الأمم المتحدة لهما.

    أي الحمدلله، وصول (دونالد ترامب) إلى قيادة أمريكا، فهو لن يعمل على (تمويل) أي جهة،

    خصوصاً لمن رفض المشاركة معه في قتل الثنائي (قاسم سليماني والمهندس) بعد خروجهم من مطار بغداد الدولي في عام 2020 قبل ترك منصبه، في الإدارة والحوكمة (الأولى)، أليس كذلك، أم لا؟!🤣🫣🤭

    رد
  4. يقول S.S.Abdullah:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 1:19 م

    لأن بعد إحتلال الكويت يوم 2/8/1990، كل من يقول لنا أنه كان مجبرا على النفاق والتشبيح للنظام المجرم،

    فهو كذّاب ومجرم مثله، وإذا كان (( شيخ )) فجرمه أكبر وأعظم، لأن له أتباع، وله من يصدقه .. ويثق برأيه،

    لماذا لم تخرح وتهاجر كما خرج وهاجر ملايين الناس، من أهل (الكويت) أو (سوريا)؟!

    ومن هذه الزاوية تفهم، مساعدات (كويتية) إلى (سوريا)

    🎥 وصول 17 شاحنة إلى الحدود (السورية) تحمل مواد إغاثية مقدمة من جمعية التآخي للأعمال الإنسانية الكويتية،

    ضمن حملة بعنوان إغاثة (سوريا الحرة).

    رد
  5. يقول S.S.Abdullah:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 1:21 م

    بمعنى آخر، لماذا هناك (أزمة) في (الإقتصاد) أو سرقة في أموال (الإيرادات) إلى الدولة من إدارة وحوكمة (خاطئة) في (مصر)؟!

    ولماذا مشروع صالح (التايواني) هو (الحل)، لمن يريد إلى دولته عدم (الإفلاس)،

    خصوصاً بعد وصول (دونالد ترامب) إلى قيادة إدارة وحوكمة الدولة في (أمريكا) وتغيير رأيه هذه المرة، إلى دعم مفهوم (البتكوين) بالذات، ولماذا؟!😉🤨
    🤑🙈🙉🙊🇺🇳📓📟✒️

    رد
  6. يقول سلام عادل _المانيا:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 1:56 م

    شيء جيد ان يعتذر رئيس دولة بحجم روسيا إلى رئيس كانت دولته جزء من اتحاد تحكمه روسيا قمة التواضع

    رد

أخبار ذات صلة

الخارجية الفرنسية تستدعي سفيرة أذربيجان احتجاجاً على “تصريحات غير مقبولة” لعلييف عن “جرائم نظام الرئيس ماكرون” 
20 - نوفمبر - 2024
وسائل إعلام رسمية: رئيس أذربيجان إلهام علييف فاز في انتخابات رئاسية مبكرة
7 - فبراير - 2024
أرمينيا تسجّل وصول أكثر من 28 ألف لاجئ من قرة باغ والتدفق مستمر- (صور وفيديو)
27 - سبتمبر - 2023
واشنطن تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الأرمينية الأذربيجانية
5 - يونيو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية