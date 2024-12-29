رئيس أذربيجان: الطائرة المنكوبة في كازاخستان أسقطتها روسيا.. ونأسف للتستر على الحقيقة

باكو: نقل التلفزيون الرسمي في أذربيجان عن الرئيس إلهام علييف قوله، اليوم، الأحد، إن طائرة الركاب التي تحطّمت في كازاخستان، وخلّفت 38 قتيلاً لحقت بها أضرار بسبب قصف من البر من روسيا.

وأضاف أنه يأسف لمحاولة “بعض الدوائر” في روسيا التستر على الحقيقة بشأن تحطّم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، ونشر روايات خاطئة عن أسباب الواقعة.

واعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، السبت، لعلييف عمّا وصفه الكرملين بأنه “حادث مأساوي” في الأجواء الروسية تحطمت فيه طائرة تابعة للخطوط الأذربيجانية بعد أن انطلقت دفاعات جوية روسية لإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا.

(رويترز)