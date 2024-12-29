رئيس أذربيجان: الطائرة المنكوبة في كازاخستان أسقطتها روسيا.. ونأسف للتستر على الحقيقة

باكو: نقل التلفزيون الرسمي في أذربيجان عن الرئيس إلهام علييف قوله، اليوم، الأحد، إن طائرة الركاب التي تحطّمت في كازاخستان، وخلّفت 38 قتيلاً لحقت بها أضرار بسبب قصف من البر من روسيا.
وأضاف أنه يأسف لمحاولة “بعض الدوائر” في روسيا التستر على الحقيقة بشأن تحطّم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، ونشر روايات خاطئة عن أسباب الواقعة.
واعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، السبت، لعلييف عمّا وصفه الكرملين بأنه “حادث مأساوي” في الأجواء الروسية تحطمت فيه طائرة تابعة للخطوط الأذربيجانية بعد أن انطلقت دفاعات جوية روسية لإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا.
(رويترز)
حتى روسيا ودفاعاتها أصبحت مهزله للقاصي والداني
أتذكرون دفاعات روسيا في سوريا الاسد اللتي لم تنطلق أبدا
لا يوجد عندهم ما يقولونه
يا عيب الشوم
لا فرق بين بشار و بوتن و من والاهم و من ايدهم و لو بكلمة .
لقد ثبت أن أهل غزة أو نابلس أذكى من كل غش/فساد لأي (موظف/مسؤول) في دولة الكيان الصهيوني أو في سلطة (محمود عباس) التي تعتمد في رواتبها على (التمويل) الخارجي،
وليس على (الإنتاج) الوطني،
أي أن الكيان الصهيوني وسلطة محمود عباس، لا تستطيع الإستمرار في (الظلم) إذا انقطع (تمويل) نظام الأمم المتحدة لهما.
أي الحمدلله، وصول (دونالد ترامب) إلى قيادة أمريكا، فهو لن يعمل على (تمويل) أي جهة،
خصوصاً لمن رفض المشاركة معه في قتل الثنائي (قاسم سليماني والمهندس) بعد خروجهم من مطار بغداد الدولي في عام 2020 قبل ترك منصبه، في الإدارة والحوكمة (الأولى)، أليس كذلك، أم لا؟!🤣🫣🤭
لأن بعد إحتلال الكويت يوم 2/8/1990، كل من يقول لنا أنه كان مجبرا على النفاق والتشبيح للنظام المجرم،
فهو كذّاب ومجرم مثله، وإذا كان (( شيخ )) فجرمه أكبر وأعظم، لأن له أتباع، وله من يصدقه .. ويثق برأيه،
لماذا لم تخرح وتهاجر كما خرج وهاجر ملايين الناس، من أهل (الكويت) أو (سوريا)؟!
ومن هذه الزاوية تفهم، مساعدات (كويتية) إلى (سوريا)
🎥 وصول 17 شاحنة إلى الحدود (السورية) تحمل مواد إغاثية مقدمة من جمعية التآخي للأعمال الإنسانية الكويتية،
ضمن حملة بعنوان إغاثة (سوريا الحرة).
بمعنى آخر، لماذا هناك (أزمة) في (الإقتصاد) أو سرقة في أموال (الإيرادات) إلى الدولة من إدارة وحوكمة (خاطئة) في (مصر)؟!
ولماذا مشروع صالح (التايواني) هو (الحل)، لمن يريد إلى دولته عدم (الإفلاس)،
خصوصاً بعد وصول (دونالد ترامب) إلى قيادة إدارة وحوكمة الدولة في (أمريكا) وتغيير رأيه هذه المرة، إلى دعم مفهوم (البتكوين) بالذات، ولماذا؟!😉🤨
🤑🙈🙉🙊🇺🇳📓📟✒️
شيء جيد ان يعتذر رئيس دولة بحجم روسيا إلى رئيس كانت دولته جزء من اتحاد تحكمه روسيا قمة التواضع