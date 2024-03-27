سياسة | دولي

رئيس أركان إسرائيل الأسبق: نتنياهو يقودنا من سيئ إلى أسوأ

27 - مارس - 2024

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القدس: شن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرا أن الأخير يقود إسرائيل “من سيئ إلى أسوأ”.

وأطلق حالوتس هجومه خلال مقابلة مع القناة “13” الإسرائيلية (خاصة) مساء الثلاثاء، في وقت تواصل فيه تل أبيب حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال حالوتس: “إنه (نتنياهو) مسؤول، وأنا لا أعرف دولة في العالم لا يقوم فيها رئيس وزراء بعد شيء كهذا (هجمات 7 أكتوبر) بتسلق أطول برج والقفز منه”.

وفي ذلك اليوم، شنت حركة “حماس” هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة غزة؛ “ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وأضاف حالوتس أن نتنياهو “يرفض الاعتراف بهذا، ففي تقويمه السنوي لا يوجد 7 أكتوبر، لديه 6 و8، وفي 8 بدأت الحرب وهو يقاتل، لكن هذا الرجل لا يقاتل، وهو يقودنا من سيئ إلى أسوأ”.

وسبق أن دعا حالوتس – مع شخصيات إسرائيلية أخرى – نتنياهو إلى التنحي من منصبه، معتبرين أنه يخدم مصالحه السياسية الشخصية.

بينما يرفض نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الأطول بقاءً بالسلطة في إسرائيل، تحمل أي مسؤولية عن هجمات 7 أكتوبر، ويعارض إجراء انتخابات مبكرة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2024 الساعة 11:42 ص

    أكرر : آخر مسمار يدق في نعش دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

    رد

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