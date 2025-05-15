رئيس أركان إسرائيل الأسبق يعتبر مصافحة ترامب للشرع “فألاً سيئاً” لتل أبيب

القدس: حذّرَ الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الخميس، من تداعيات مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره السوري أحمد الشرع، معتبر إياها “فألاً سيئاً” لتل أبيب.

والأربعاء، التقى ترامب والشرع في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الإنترنت.

وقال آيزنكوت، القيادي بحزب “معسكر الدولة” المعارض، لإذاعة “103 إف إم” العبرية: “من وجهة نظر إسرائيل، هذا فأل سيئ”.

وتابع: “هذا تماماً مثل المحادثات المباشرة التي تجري بين حماس والولايات المتحدة من خلف ظهورنا”.

وأسفرت مفاوضات بين “حماس” وواشنطن عن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي الأسير إيدان إلكسندر، الإثنين، من القطاع، حيث يوجد عشرات الأسرى الإسرائيليين.

وتسببت هذه المفاوضات الثنائية المباشرة، وما نتج عنها من إطلاق ألكسندر، بعاصفة انتقادات محلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جراء تهربه من إبرام تفاق شامل.

ورغم وصفه الشرع بـ “الإرهابي”، إلا أن آيزنكوت، أعرب عن تأييده للتحركات الدبلوماسية في سوريا.

وقال: “نحن بحاجة إلى المبادرة، وليس إلى أن نكون سلبيين، وأن نتخذ قرارات قيادية من موقع القوة”.

وأضاف: “نريد من الشرع، تعزيز اتفاقية الفصل ( بين القوات) بقواعد واضحة تمنع أي أحد من الاقتراب من الحدود الإسرائيلية، وخاصةً توضيح أن أي تهديد للحدود الإسرائيلية سيُقابل بقوة هائلة”.

(الأناضول)