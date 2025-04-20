رئيس أركان إسرائيل ينتهك سيادة سوريا بجولة في أراضيها المحتلة

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، جولة ميدانية داخل الأراضي السورية المحتلة، في أحدث انتهاك لسيادة البلد العربي.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن “رئيس الأركان إيال زامير، قام اليوم (الأحد) بجولة ميدانية وتقييم للوضع في سوريا”.

وأضاف أنه كان “برفقة قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، وقائد الفرقة 210 يائير بالاي، وقادة آخرين”.

وتابعت أن “رئيس الأركان تحدث مع القادة والمقاتلين العاملين في الميدان، وصادق على الخطط لمواصلة الدفاع والهجوم”، وفق البيان.

ومتحدثا عن المنطقة السورية العازلة المحتلة، قال زامير إن “هذه المنطقة حيوية”، زاعما أنه تم احتلالها “لأن سوريا تفككت”، حسب تعبيره.

وأردف: “ولذلك نسيطر على نقاط مفتاحية، ونتواجد على الجبهة للدفاع عن أنفسنا بأفضل طريقة”، على حد زعمه.

(الأناضول)