سياسة | دولي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد يقيل المتحدث هاغاري

7 - مارس - 2025

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القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن رئيس أركان الجيش إيال زامير قرر إقالة المتحدث بلسان الجيش دانييال هاغاري.

وأضافت: “قرر رئيس الأركان إقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييال هاغاري من منصبه”.

وتابعت: “اتفق المتحدث باسم الجيش مع رئيس الأركان إيال زامير على أنه سينهي منصبه في الأسابيع المقبلة ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي”.

هاغاري لم يحظ بثقة يسرائيل كاتس، وهناك خلافات بين هاغاري ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وأردفت أن “هاغاري لم يحظ بثقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس”، وأشارت إلى وجود خلافات بين هاغاري ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون تفاصيل أخرى.

وجاءت إقالة هاغاري بعد يومين من تسلم زامير منصب رئيس الأركان خلفا للمستقيل هرتسي هاليفي الذي قاد حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرا.

وفي يناير / كانون الثاني الماضي، تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي ووزير الجيش يسرائيل كاتس، بعد إعلان الأخير أنه أصدر تعليماته لهاليفي “بالتعاون الكامل” مع تحقيق مراقب الدولة بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وفي موقف نادر رد الجيش الإسرائيلي عبر منشور على منصة إكس: “حل القضايا يجب أن يتم بالحوار بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2025 الساعة 12:56 م

    لعنة دماء أطفال غزة العزة و رب العزة ستصيبكم في مقتل وتلاحقكم حتى القبور يا عصابة اللصوص واللقطاء الصهاينة الملاعنة الذين تعربدون بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2025 الساعة 1:04 م

    اللهم اضرب الظالمين بالظالمين الصهاينة الملاعين الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين، ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  3. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    مارس 7, 2025 الساعة 3:02 م

    اقيل اكذب الناس و سيؤتى باكذب منه لا محالة .

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  4. يقول احمد:
    مارس 7, 2025 الساعة 4:23 م

    هاجاري يمكن ان يصبح عارض ازياء بدل تشويه الحقائق بخصوص مايجري علي الارض

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