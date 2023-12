رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لعدة أشهر.. ولا توجد حلول سحرية- (فيديو)

غزة/تل أبيب: قال هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحرب في غزة ستستمر لعدة أشهر قادمة.

وأضاف هاليفي، في خطاب متلفز، مساء الثلاثاء، أن القتال في قطاع غزة المكتظ بالسكان ضد الجناح العسكري لحركة “حماس” يدور في بيئة “معقدة”.

وقال هاليفي: “لذلك، ستستمر الحرب لعدة أشهر أخرى، وسنعمل بطرق مختلفة، حتى يتم الحفاظ على الإنجاز مع مرور الوقت”.

وأضاف: “لا توجد حلول سحرية، أو طرق مختصرة في التفكيك الأساسي لمنظمة إرهابية، باستثناء القتال المستمر والحازم”، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية “مصممة جداً جداً”.

🚨IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi says the military is expanding operations in southern and central Gaza as it is close to dismantling all of Hamas’s battalions in the northern part of the Strip, but warns that the war will last “many more months.”

“I just left the Gaza… pic.twitter.com/hBBmOa6G1H

— ᖇᗝᗝᔕᗴᐯᗴᒪ丅 丅ᗴᖇᖇᎥᗴᖇᔕ (@RTerriers) December 27, 2023