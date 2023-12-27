رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لعدة أشهر.. ولا توجد حلول سحرية- (فيديو)

صورة نشرها جيش الاحتلال في 23 ديسمبر 2023 تظهر رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي مع جنوده في خان يونس

غزة/تل أبيب: قال هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحرب في غزة ستستمر لعدة أشهر قادمة.

وأضاف هاليفي، في خطاب متلفز، مساء الثلاثاء، أن القتال في قطاع غزة المكتظ بالسكان ضد الجناح العسكري لحركة “حماس” يدور في بيئة “معقدة”.

وقال هاليفي: “لذلك، ستستمر الحرب لعدة أشهر أخرى، وسنعمل بطرق مختلفة، حتى يتم الحفاظ على الإنجاز مع مرور الوقت”.

وأضاف: “لا توجد حلول سحرية، أو طرق مختصرة في التفكيك الأساسي لمنظمة إرهابية، باستثناء القتال المستمر والحازم”، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية “مصممة جداً جداً”.

🚨IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi says the military is expanding operations in southern and central Gaza as it is close to dismantling all of Hamas’s battalions in the northern part of the Strip, but warns that the war will last “many more months.” “I just left the Gaza… pic.twitter.com/hBBmOa6G1H — ᖇᗝᗝᔕᗴᐯᗴᒪ丅 丅ᗴᖇᖇᎥᗴᖇᔕ (@RTerriers) December 27, 2023

وتابع: “سنصل أيضاً إلى قيادة حماس، سواء استغرق الأمر أسبوعاً أو شهوراً”.

وشدد هاليفي على أن الجيش الإسرائيلي على وشك الانتهاء من تفكيك كتائب “حماس” في شمال قطاع غزة.

وقال: “نركز جهودنا حالياً في جنوب قطاع غزة في خان يونس والمخيمات المركزية، وأكثر من ذلك”.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق يوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء القصف الإسرائيلي في وسط قطاع غزة.

ومنذ 24 كانون الأول/ديسمبر، لقي 137 شخصاً حتفهم في مخيمين للاجئين فقط، حسبما ذكر المكتب، نقلاً عن معلومات من منظمة “أطباء بلا حدود” الإغاثية.

كما جرى قصف مخيم ثالث للاجئين، وفقاً لمنظمة “أطباء بلا حدود”.

ودمرت جميع الطرق بين المخيمات، ما جعل إيصال إمدادات الإغاثة أكثر صعوبة.

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن وضع الإمدادات كان كارثياً بالفعل.

(د ب أ)