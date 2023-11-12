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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: فشلنا في حماية المستوطنات في 7 أكتوبر

12 - نوفمبر - 2023

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القدس: أقرّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأحد، بـ”فشل” الجيش في حماية المستوطنات بمنطقة “غلاف غزة”، خلال هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي شنتها حركة “حماس” الفلسطينية.

جاء ذلك في حديث نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، خلال لقاء هاليفي برؤساء السلطات والبلديات التابعة للمدن الجنوبية.

وقال هاليفي “نحن على علم بالفشل. لقد فشلنا في حماية المستوطنات، ولم نكن مستعدين لمثل هذا السيناريو”.

وأضاف “سنستخلص الدروس، لذا نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس”.

وفجر 7 أكتوبر أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

(الأناضول)

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