رئيس أركان الجيش الجزائري يزور موريتانيا لتعزيز التعاون العسكري

الجزائر: يبدأ الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى موريتانيا.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان اليوم، أن زيارة شنقريحة إلى موريتانيا تأتي بدعوة من الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.

كما ذكرت أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الموريتانية، ستشكل فرصة للطرفين لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

(د ب أ)