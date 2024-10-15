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رئيس أركان الجيش الجزائري يزور موريتانيا لتعزيز التعاون العسكري

15 - أكتوبر - 2024

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة

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الجزائر: يبدأ الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى موريتانيا.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان اليوم، أن زيارة شنقريحة إلى موريتانيا تأتي بدعوة من الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.

كما ذكرت أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الموريتانية، ستشكل فرصة للطرفين لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

(د ب أ)

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  1. يقول MOU:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 12:43 م

    خبر كالصاعقة
    على بعض الناس
    الذين لايريدون التقارب بين البلدين الشقيقين
    تحية الى أخي محمد الهايم ولد الدو
    طبيب أطفال في نواكشوط
    كان يدرس معي في جامعة سطيف كلية الطب سنة 2002
    وتحية الى أهلنا في بلاد شنقيط

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    1. يقول عبد القادر:
      أكتوبر 15, 2024 الساعة 3:16 م

      زيارة هنا زيارة هناك.كل هدا لا يعنينا في شيء.
      سنكون معنيين لما حد يمس بصحراءنا الغربية المغربية

    2. يقول لعيون عينيا:
      أكتوبر 15, 2024 الساعة 4:09 م

      خبر كالصاعقة !!! الله أكبر. زيارة مسؤول دولة إلى دولة أخرى أصبحت تصنف من الكوارث الطبيعية!.

  2. يقول كريم المغربي:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 2:52 م

    أي تحرك جزائري عسكري أو مدني هدفه دائما ضرب الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة ، ولكن دائما ما تنتهي بالفشل والفشل

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  3. يقول محاربة الحركات الإنفصالية:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 3:00 م

    منطقة الصحراء والساحل مليئة بالحركات الإنفصالية العابرة للحدود.
    موضوع اللقاء سيكون بالتأكيد هو نشر الأمن بالمنطقة ومحاربة الإنفصال.

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  4. يقول جزائري قح:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 4:04 م

    مجرد ظهور قايد أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري سليل جيش جبهة التحرير الوطني يثير الهلع و الخوف في نفوس الخونة

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  5. يقول طبيب الأمعاء: الدكتور أبو زعيتر:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 4:33 م

    لتذكير فقط موريتانيا 🇲🇷 تعترف بجمهورية الصحراء الغربية 🇪🇭 منذ سنة 1979.

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    1. يقول عبد القادر:
      أكتوبر 15, 2024 الساعة 6:22 م

      كان دالك في سياق خاص.اما موريتانيا اليوم فهي محايدة و لها علاقة اقتصادية قوية مع المغرب.و الدليل معبر الكركرات بين المملكة المغربية الشريفة و الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
      لو كانت تعترف فعلا بالجمهورية الوهمية لما فتحت هدا المعبر

    2. يقول الزهرة الفيحاء:
      أكتوبر 15, 2024 الساعة 11:04 م

      زيارة عادية

    3. يقول طبيب مرض هوس المغرب:
      أكتوبر 15, 2024 الساعة 11:28 م

      ولماذا تسمح موريتانيا بعبور الشاحنات المغربية والموريتانية من والى موريتانيا عبر الصحراء. ولماذا تستورد موريتانيا المنتجات القادمة من الصحراء.

  6. يقول الحضرامي موريتانيا:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 6:10 م

    كل الترحيب يضيف موريتانيا الكبير ،زيارة تأتي في الوقت المناسب وبعد العدوان المتكرر من مالي على الحدود الموريتانية، وبلا شك تتطلع موريتانيا للإستفادة من تجربة الجيش الجزائري وقدراته الكبيرة.

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    1. يقول حر:
      أكتوبر 15, 2024 الساعة 9:50 م

      هل الجيش الجزائري له تجارب غي الحروب

  7. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 10:00 م

    موريتانيا تتذكر جيدا أن القوات المسلحة المغربية
    هي من طردت البوليساريو من نواكشوط

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  8. يقول الأستاذ باروش.:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 11:01 م

    الموضوع لايختلف عن الزيارات التي قام بها. وبعدها يتم عقد الاتفاقيات مع المغرب كما حصل مع البرازيل والهند.

    رد
  9. يقول م/ب اولادبراهيم:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 6:19 م

    أ-موريتانيا تتذكر جيدا وتعرف جيدا ولم تنس ولن تنس ان المخزن كان ضد استقلالها 1960 – 1969 الى ان تدخلت الجزائر سنة 1969 في قمة الدار البيضاء وهددت بعدم حضور القمة الا بخضور الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة وهو مارضخ له الملك الحسن الثاني رحم الله الجميع على كل كانوا رجال .. 2)- الجيش الصحراوي كاد ان يصل الى الرباط وليس انواكشوط لولا تدخل فرنسا ورمت بقواتها التي كانت مرابط في السينيغال ودور عبد ضيوف رئيس السينيغال انذالك .. اقرا مذكراته . لا تكذب ونحن شهود على الاحداث
    ب – من جملة الشروط التي وضعتها موريتانيا بعد تنزلها عن الجزء الذي كانت تحتله من الصحراء الغربية بعد اتفاقد مدريد سنة 1973 وبعد الحرب الخاسرة التي دخلتها موريتانيا مرغمة وتحت التهديد المخزني .
    1)- الاعتراف لموريتانيا على منطقة الكويرة .2) طي النزاع الحدودي بين البلدين ..3)- احترام موريتانيا في قراراتها مع جبهة البوليساريو واحترام حيادها .. عدم تحميلها اية مسؤولية بخصوص تحرك الجيش الصحراوي في المنطقة .ومياه المحيط الاطلسي ..

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