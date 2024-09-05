رئيس أركان الجيش المصري تفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة

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الفريق أحمد فتحي خليفة- لقطة شاشة
القاهرة: ذكر التلفزيون الرسمي المصري اليوم الخميس، نقلا عن متحدث باسم الجيش، أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة تفقد في زيارة مفاجئة الوضع الأمني على الحدود مع غزة.
(رويترز)
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