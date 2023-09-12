رئيس أركان الجيش المصري يصل ليبيا لتنسيق الإغاثة الإنسانية

وصل رئيس أركان حرب الجيش المصري أسامة عسكر، الثلاثاء، إلى ليبيا للتنسيق بشأن تقديم الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب الليبي بعد الإعصار الذي ضرب البلاد وخلف آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش، غريب عبد الحافظ غريب، في بيان: “وصل اليوم إلى ليبيا (لم يحدد المكان) وفد عسكري مصري برئاسة أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة”.

وذكر غريب أن الزيارة تأتي “بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاد عدد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية وعدد 25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة”.

وتحدث عن “طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين”، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي “تنفيذا لتوجيهات الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي الشقيق في كافة المحن والأزمات”.

والأحد، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين ودمارا كبيرا في البنية التحتية.

(الأناضول)