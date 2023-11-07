رئيس أركان جيش الاحتلال: يمكننا الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط

“القدس العربي”: قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، إن تل أبيب يمكن أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط.

وأضاف هاليفي في بيان مساء الاثنين، “منذ شهر نشهد حربا نسدد خلالها ضربات قاسية للغاية لحماس ونضرب القيادة الحمساوية، ونضرب القادة الميدانيين، ونضرب المخربين، وندمر البنى التحتية التابعة لحماس في غزة”.

وتابع قائلا: “نحن على أهبة الاستعداد بشكل مستمر للتعامل مع مناطق أخرى”.

وأردف هاليفي بالقول: “هذه القاعدة قادرة على الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط”.

وصرح بأنه زار مقر السرب 140 إسناد جوي لطائرة “أدير”. وأكد أنه لم يسبق لهم القيام بمثل هذا الشيء، وبأنواع ذخيرة ثقيلة للغاية، مشيرا إلى علاقة جيدة للغاية بين ما تحتاجه القوة وما تقدر الطائرة على تقديمه.

وأوضح “كنا نعرف دائما أن هذا الربط بين الجو والبر قوي، أما الآن فنرى أنه أقوى بكثير مما عرفناه”.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل القتال في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، أجرى قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال العقيد يارون فينكلمان، تقييما للوضع تناول من بين أمور أخرى، مسألة الأنفاق وكشفها في قطاع غزة. كما شارك في تقييم الوضع كبير ضباط الهندسة المقدم عيدو مزراحي.