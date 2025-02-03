رئيس أوروغواي المنتخب يرفض الإقامة في القصر الرئاسي

مونتيفيديو( أوروغواي): رفض رئيس أوروغواي المنتخب ياماندو أورسي الاستمتاع برفاهيات الإقامة بالمقر الرسمي للرئاسة وقرر بدلا من ذلك الاستمرار في العيش مع عائلته في مدينة ساحلية متواضعة خارج العاصمة مونتيفيديو.

وقال السياسي اليساري يوم السبت في تصريحات صحافية جرى نشرها يوم الأحد: “قررنا بعض الأمور مثل البقاء هناك في ساليناس؛ أطفالي يمرون بمرحلة جديدة، وهي التعليم الثانوي، وسوف يتابعون دراستهم هناك”.

وتقع ساليناس على بعد 38 كيلومترا شرق مونتيفيديو. وقال أورسي، الذي سيتولى منصبه في أول مارس/آذار المقبل إنه وعائلته سيضطرون في كثير من الأحيان للبقاء في العاصمة.

يذكر أن هذا القرار يكرر قرارا اتخذه الرئيس السابق خوسيه موخيكا في بداية ولايته في أول مارس/آذار .2010 حيث رفض موخيكا أيضا الإقامة في القصر الرئاسي المكون من ثلاثة طوابق، الذي يضم حديقة ورود، وحمام سباحة، وملعبا رياضيا، ومكانا للشواء. بل بقي في مزرعته في سيرو، في ضواحي مونتيفيديو، حيث لا يزال يعيش حتى الآن.

وكان من الضروري إجراء بعض التعديلات على مقر إقامة موخيكا وزوجته، نائبة الرئيس السابقة لوسيا توبولانسكي، بما في ذلك إضافة كاميرات أمنية ومسارات هروب، بالإضافة إلى تغييرات أخرى.

كما رفض رؤساء آخرون مثل تاباري فازكيز (2010-2005 و2020-2015) وأوسكار جيستيدو (1967) العيش في الإقامة الرسمية التي تقع في حي برادو الراقي.

وفاز أورسي في الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويعتبر وريثا سياسيا لموخيكا. وكان انتصاره بمثابة عودة حكومة يسارية إلى رئاسة أوروغواي بعد خمس سنوات من إدارة محافظة.

(أ ب)