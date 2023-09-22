رئيس أوكرانيا: سنواصل الهجوم المضاد خلال الخريف والشتاء

كييف: ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستواصل هجومها المضاد، خلال الخريف والشتاء، متعهدا بمواصلة الضغط على القوات الروسية على الرغم من بطء التقدم حتى الآن.

وقال زيلينسكي لمحرري وسائل الإعلام الأمريكية، بعد يوم من الاجتماعات في “كابيتول هيل” والبيت الأبيض “سنبذل ما بوسعنا، حتى لا نتوقف خلال الأيام الصعبة في الخريف، مع عدم وجود طقس جيد، وفي الشتاء”، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف أن القوات الأوكرانية، التي كافحت من أجل تحقيق تقدم ضد الخطوط الدفاعية الروسية، منذ بدء أحدث حملة، في أوائل حزيران/يونيو الماضي، سوف “تحرر مدينتين أخريين” لكنه لم يحددهما.

وتابع أن قواته ستسيطر على باخموت وهي بلدة في الشرق، سقطت في أيدي القوات الروسية بعد أشهر من القتال الدموي أوائل هذا العام.

(د ب أ)