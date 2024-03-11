رئيس أيرلندا يعرب عن أسفه إزاء “حملة الدعاية” ضد الأمم المتحدة بشأن غزة

لندن: أصدر رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيغينز بيانا حاد اللهجة لإدانة “حملة الدعاية” التي تستهدف منظمة الأمم المتحدة بشأن غزة، ووصفها بأنها “مهزلة فاضحة”.

وحث هيجينز دول العالم إلى أن تحذو حذو أيرلندا، وتزيد من تمويل المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونورا).

وتعهدت إيرلندا بتقديم دعم إضافي بقيمة عشرين مليون يورو (22 مليون دولار) لصالح وكالة الآونروا، بعدما جمدت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تمويل المنظمة الإغاثية لحين استكمال التحقيقات بشان اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في الهجمات التي قامت بها حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي.إيه ميديا” عن هيغينز قوله إن “الوضع الذي نشهده الآن في غزة، هو وضع لا يمكن يتشتت انتباه أو ينصرف نظر الرأي العام العالمي عنه”، مضيفا: “إنها مسألة حياة أو موت، ولابد أن يتوقف على الفور منع وصول الغذاء والمساعدات “.

وذكر هيغينز أنه “لابد من توفير الأدوية الضرورية ومصادر الطاقة للمستشفيات التي مازالت موجودة في غزة”.

وأشار إلى أن “المساعدات التي يمكن تسليمها بشكل فوري يتم منعها بصورة فاضحة، ولابد أن يتحمل المسؤولون عن ذلك، المسؤولية عن الوفيات التي تحدث بسبب هذا الوضع”.

وأضاف أن “تلك الدول، ومن بينها بعض من أقوى الاقتصاديات في العالم، والتي حجبت أكثر من 450 مليون دولار من ميزانية الأونروا، لابد أن تأخذ في اعتبارها ما تعرضه الآن شاشات التليفزيون في العالم أمام أنظارنا، وهم أطفال يقضون نحبهم من نقص الأكسجين وكثيرون أخرون يموتون بسبب سوء التغذية، وأن هذا الوضع سوف يتفاقم”.

(د ب أ)