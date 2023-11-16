رئيس إسرائيل: لا يمكننا ترك فراغ في غزة

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس عن رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج القول إن إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في غزة وسيتعين عليها الإبقاء على قوة قوية هناك في المستقبل القريب لمنع حماس من البزوغ مجددا في القطاع.

وقال هرتسوج في مقابلة مع الصحيفة “إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر في ما الذي ستكون عليه الآلية؛ هناك أفكار كثيرة مطروحة”.

وتابع “لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى”.

(رويترز)