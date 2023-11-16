سياسة | عربي | فلسطين

رئيس إسرائيل: لا يمكننا ترك فراغ في غزة

16 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
3

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس عن رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج القول إن إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في غزة وسيتعين عليها الإبقاء على قوة قوية هناك في المستقبل القريب لمنع حماس من البزوغ مجددا في القطاع.

وقال هرتسوج في مقابلة مع الصحيفة “إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر في ما الذي ستكون عليه الآلية؛ هناك أفكار كثيرة مطروحة”.

وتابع “لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى”.

(رويترز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابو تاج الحكمة الأول خادم و أمين نور الوديعة النبوية المقدسة:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 7:23 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ولماذا لا تنسحب من المستوطنات وتعود الى الحدود الدوليه المعترف بها

    اثبتت اسرائيل ان الاتفاقيات الابراهيميه هي حصريا جانب اعلامي اجوف لا ينطبق على المحيطين القريبين بها

    من لم يكن يعرفكم صار يعرفكم ويكرهكم

    رد
  2. يقول إبن آكسيل:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 7:26 ص

    هههها …من أنتم ….؟ حتى تتجاسرون على الحديث على ” أسيادكم ” في غزة …..غزة ستكون سبب رجوعكم إلى حيث كنتم قبل المجيء إلى أرض أهل غزة …,. ههها

    رد
  3. يقول maged:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 8:32 ص

    DREAMING

    رد

اشترك في قائمتنا البريدية