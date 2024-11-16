سياسة | دولي

“لدواع أمنية”.. الرئيس الإسرائيلي يلغي مشاركته بقمة المناخ في أذربيجان

16 - نوفمبر - 2024

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ

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القدس المحتلة: أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، السبت، أن الأخير قرر إلغاء مشاركته في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ “كوب 29” المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو وذلك بناءً على تقييم الأوضاع الأمنية.

وجاء في بيان نشرته قناة (12) العبرية الخاصة عبر موقعها الإلكتروني: “في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس (هرتسوغ)، إلغاء رحلته إلى أذربيجان، للمشاركة في قمة المناخ”.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما وصفها “بالدواعي الأمنية”.

وكان من المقرر أن يشارك هرتسوغ في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان الدولة المجاورة لإيران قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط.

ولم يذكر بيان الرئيس الإسرائيلي الموعد الذي كان مقررا للزيارة الملغاة.

وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 29″، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

وانطلقت النسخة الـ 29 من المؤتمر السنوي بشأن تغير المناخ في باكو بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية.

ومؤتمر الأطراف الـ29 هو أهم اجتماع في العالم بشأن تغير المناخ؛ وتقوده الأمم المتحدة، إذ تعني كلمة “COP “مؤتمر الأطراف، أي الدول التي صادقت على معاهدة تسمى “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.

وتم التوقيع على هذه الوثيقة في عام 1992، من قبل ما يقرب من 200 دولة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 16, 2024 الساعة 4:35 م

    سبحان المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤔

    رد

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