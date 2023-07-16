رئيس إسرائيل يزور الولايات المتحدة الإثنين وسط توتر في العلاقات

تل أبيب:- يتوجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مساء غد الإثنين، إلى الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية، حيث سيخاطب جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس الأمريكي، بمناسبة مرور 75 عامًا على “قيام دولة إسرائيل”.

وخلال الزيارة سيلتقي الرئيس الإسرائيلي مع نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ورئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بحسب قناة “أي نيوز 24” الإخبارية الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يناقش هرتسوغ وبايدن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

(د ب ا)