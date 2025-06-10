رئيس إسرائيل يستقبل نظيره الأرجنتيني في القدس

“القدس العربي”: استقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في القدس، في إطار زيارة دولة يجريها الأخير وتستمر حتى يوم الخميس.

وخلال حفل الاستقبال، أشاد هرتسوغ بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين إسرائيل والأرجنتين، مثمنا مواقف ميلي الداعمة لدولة الاحتلال.

وقال هرتسوغ في كلمته: “في مواجهة التهديد الإيراني – الذي يُعد تهديدًا للإنسانية جمعاء – علينا أن نقف موحدين وحازمين. إسرائيل لا يمكن أن تتساهل مع وجود إيران نووية، ولا ينبغي لحلفائنا والعالم أن يتساهلوا أيضا”.

من جهته، وصف ميلي إسرائيل بأنها “منارة للحرية” في معركتها ضد الإرهاب، وأكد التزام بلاده الثابت بالوقوف إلى جانبها. كما استذكر الهجمات التي استهدفت السفارة الإسرائيلية ومركزا للجالية اليهودية في الأرجنتين قبل أكثر من ثلاثة عقود، إضافة إلى مقتل 27 مواطنا أرجنتينيا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودعا ميلي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ومن بينهم أربعة يحملون الجنسية الأرجنتينية.

ووجه هرتسوغ الشكر لميلي على تضامنه، واصفا إياه بـ”الصديق الحقيقي لإسرائيل”، كما أعلن الجانبان عن خطط لتوسيع التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

وزار ميلي، برفقة سفير بلاده لدى إسرائيل، أكسل واهنيش، حائط البراق في القدس، حيث أدى صلاة خاصة من أجل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

El Presidente Javier Milei, junto el Embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén y rezó una oración especial por el regreso de los secuestrados que Hamas mantiene cautivos. pic.twitter.com/egtE37Vpn1 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 10, 2025

وكان ميلي، الذي يُنظر إليه كحليف وثيق لإسرائيل، قد وصل إلى تل أبيب مساء الإثنين، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي يوم غد الأربعاء.