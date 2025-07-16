رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني المفتوح المصدر “محفّز للتقدّم العالمي”

بكين: وصف الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” جنسن هوانغ الأربعاء، الذكاء الاصطناعي الصيني المفتوح المصدر بأنّه “محفّز للتقدّم العالمي”، غداة إعلان شركته العملاقة في مجال التكنولوجيا استئناف مبيعاتها لنموذج من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين.

وأضاف هوانغ في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض تجاري صناعي في بكين إنّ “الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولا في كل القطاعات، من البحث العلمي والرعاية الصحية إلى الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية”.

وقال متحدثا عن شركة الذكاء الاصطناعي ديب سيك: “إن الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر في الصين هو محفز للتقدم العالمي، ما يمنح كل الدول والقطاعات فرصة الانضمام إلى ثورة الذكاء الاصطناعي”.

وأشاد هوانغ بالابتكار “الفائق السرعة” في الصين، المدعوم من “باحثيها ومطوريها ورجال أعمالها”.

وأعلنت شركة إنفيديا الأميركية العملاقة الثلاثاء أنها ستستأنف بيع رقائق “اتش 20” (H20) للذكاء الاصطناعي الى الصين، بعدما تعهدت الولايات المتحدة رفع قيود الترخيص التي أدت الى تعليق الصادرات.

(أ ف ب)