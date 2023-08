رئيس اتحاد الكرة الإسباني يعتذر بعد ضجة أحدثها عقب تقبيل لاعبة منتخب السيدات- (فيديو)

مدريد: تقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس باعتذاره بعد تعرضه لانتقادات شديدة في بلاده عقب تقبيله لاعبة منتخب إسبانيا جينيفر هيرموسو على فمها عقب التتويج بلقب كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا بالفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدف دون رد أمس الأحد.

Jenni Hermoso said “she didn’t enjoy” being kissed by Spanish football president Luis Rubiales who has now apologised to any “people who felt hurt”

