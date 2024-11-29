رئيس استخبارات بريطانيا: روسيا تنفذ حملة “تخريب” في أوروبا

باريس: قال مدير جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور الجمعة إن روسيا تنفذ حملة “تخريب” في أوروبا فيما يواصل الرئيس فلاديمير بوتين حربه ضد أوكرانيا.

وأفاد مور أثناء خطاب في باريس “كشفنا مؤخرا عن حملة تخريب روسية في أوروبا متهورة بشكل لا يصدّق بينما يلجأ بوتين وأتباعه إلى التلويح بالنووي لبث الخوف من عواقب مساعدة أوكرانيا”.

كما حذّر من أنه لا يتوقع أن يتخلى بوتين عن أي من أهدافه التوسعية حال نجاحه بتحويل أوكرانيا إلى دولة خاضعة.

وقال “إذا سُمح لبوتين بأن ينجح في تحويل أوكرانيا إلى دولة خاضعة فإنه لن يتوقف عند هذا الحد”.

لكنه أضاف “لا شك لدينا بأن أصدقاءنا الأوكرانيين لديهم الإرادة لتحقيق الانتصار”.

ولفت إلى أن جهازي الاستخبارات البريطاني والفرنسي لعبا دورا “حاسما” في قرارات حكومتي البلدين “لذا بإمكانهما التعامل بنجاح مع مزيج الغطرسة والعدوان الذي يلجأ إليه بوتين”.

(أ ف ب)