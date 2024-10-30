رئيس الأرجنتين يقيل وزيرة خارجيته بعد تصويت بلاده في الأمم المتحدة لصالح رفع الحظر عن كوبا

بوينس آيرس: أقال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي الأربعاء وزيرة خارجيته ديانا موندينو، بعد ساعات من تصويت البلاد لصالح رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي على كوبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مانويل أدورني، المتحدث باسم مايلي، على حسابه على موقع “إكس”، إنه تم استبدال موندينو بسفير الأرجنتين لدى الولايات المتحدة، جيراردو ويرثين.

ولم يوضح أدورني أسباب استبدالها، لكن الإعلان جاء بعد ساعات من تصويت الأرجنتين لصالح إنهاء الحظر المفروض على كوبا.

وصوتت 187 دولة، من بينها الأرجنتين، الأربعاء، لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الحظر الأمريكي على كوبا، ولم تصوت ضده سوى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ توليه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، غير الليبرالي مايلي السياسة الخارجية لبلاده لتصبح أكثر توافقا مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعرب عن دعمه الكامل لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية بشأن قصفها واجتياحها لقطاع غزة.

(أ ب)