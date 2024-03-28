رئيس الأركان الأمريكي: إسرائيل لم تحصل على كل ما طلبته من الأسلحة

واشنطن: قال الجنرال تشارلز كيو براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم الخميس إن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تكن مستعدة لتقديم بعضها على الأقل.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها منذ أمد طويل. وتسرع الولايات المتحدة توصيل الدفاعات الجوية والذخائر إلى إسرائيل، لكن بعض الديمقراطيين ومجموعات الأمريكيين ذوي الأصول العربية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، والذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة من العقاب.

وقال براون “على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، لم يتلقوا كل ما طلبوه”.

وأضاف في كلمة خلال فعالية استضافتها جمعية (ديفنس رايترز غروب) للمؤسسات الصحافية المعنية بالدفاع والأمن “يرجع بعض ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها أو لا نرغب في تقديمها… الآن”.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 32 ألف فلسطيني استُشهدوا في القطاع جراء الهجوم الإسرائيلي المدمر منذ السابع من أكتوبر.

وأثار الهجوم الإسرائيلي معارضة من داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، مما دفع الآلاف إلى اختيار “غير ملتزم” في ورقة اقتراع الانتخابات التمهيدية مؤخرا التي أجراها الحزب لاختيار مرشحه للرئاسة.

والتقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنهما ناقشا المساعدة الأمنية لإسرائيل.

وقال براون “إنه حوار مستمر”.

(رويترز)