رئيس الأركان الأمريكي السابق يصف ترامب بـ”الفاشي حتى النخاع” وخبير يدعو إلى التمرد عليه إذا لم يحترم الدستور

لندن- “القدس العربي”: يعود الجدل بين المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة والرئيس السابق دونالد ترامب، إذ وصفه قائد الأركان العسكرية السابق بالفاشي، في حين يطالب خبراء من الجيش بالتعامل معه بصرامة إذا فاز في الانتخابات المقبلة الى مستوى التمرد.

وهكذا، على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عاد الجدل حول رؤية المؤسسة العسكرية للرئيس السابق. وقال ترامب في تصريح مثير الأحد الماضي مع قناة “فوكس نيوز” إنه يجب اللجوء الى الجيش لمواجهة اليساريين الأمريكيين في حالة حدوث مشاكل خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 5 نوفمبر المقبل.

هذا التصريح أثار الكثير من الجدل، وجعل عددا من السياسيين والإعلاميين يصفونه بالفاشي. ولكنه يعيد علاقته المتوترة بالجيش الى الواجهة. ذلك أن ترامب عندما كان رئيسا للبلاد، أراد خلال مقتل جورج فلويد في مايو 2020 في مدينة مينيابوليس على يد الشرطة واندلاع أعمال احتجاج خطيرة في البلاد، اللجوء الى الجيش لمواجهة المحتجين، إلا أن قيادة الجيش رفضت بل وشنت عليه حملة، وأعلنت عدم الامتثال لأوامره. وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وقتها الجنرال مارك ميلي قد رفض تنفيذ أوامر ترامب، واعتبره خطرا على البلاد.

ويعود الجنرال مارك ميلي، الذي تقاعد خلال هذه السنة ويشن أعنف حملة ضد ترامب، حيث يصف هذا الجنرال الرئيس السابق في الكتاب الجديد للصحافي المخضرم بوب وودوارد المعنون بـ “الخوف: ترامب في البيت الأبيض” بأن “ترامب فاشي حتى النخاع“، ويضيف “أدرك الآن أن ترامب فاشي بالكامل. إنه أخطر شخص على هذا البلد”. وكان هذا الجنرال قد قال في إشرافه على تخرج وفد عسكري منتصف سبتمبر من السنة الماضية في قاعدة ميير هندرسون هال في ولاية فرجينيا “نحن لا نؤدي القسم لملك أو ملكة أو طاغية أو ديكتاتور. ونحن لا نؤدي القسم لدكتاتور محتمل. نحن لا نؤدي القسم لفرد. نحن نؤدي القسم للدستور، ونؤدي القسم للفكرة التي هي أمريكا، ونحن على استعداد للموت من أجل حمايتها”.

يشن الجنرال مارك ميلي أعنف حملة ضد ترامب، إذ يصفه في كتاب الصحافي المخضرم بوب وودوارد بأنه فاشي بالكامل، وأنه أخطر شخص على البلاد

ويعالج غريغوري فوستر وهو أستاذ في جامعة الدفاع الوطني الأمريكي القلق الذي يسود وسط المؤسسة العسكرية بشأن فرضية فوز ترامب، ويبرز في مقاله المنشور في الموقع العسكري “ديفانس وان” بداية الشهر الجاري: “الانتخابات تحمل نتيجتين محتملتين لكل منهما تداعيات خطيرة على الجيش وعلاقته بالقائد العام القادم والمجتمع ككل”. ويبرز أن هذه الانتخابات إما “ستسفر عن قائد أعلى للقوات المسلحة في القالب التقليدي – قائد يحترم المعايير والحدود بلا أنانية، ويسعى للحفاظ على الدستور ومؤسسات الديمقراطية وحمايتها، ويمارس سيطرة مدنية مسؤولة على جيش محترف مكرس لخدمة الأمة. أو أننا سنعيد إلى المنصب قائدًا عسكريًا يسيء بانتظام الى المؤسسة العسكرية، ويسعى الى تقويض الدستور والمؤسسات الديمقراطية والالتفاف عليها لأغراض شخصية بدل المصلحة الوطنية”. ويبرز المقال كيف أن الرئيس هو القائد الأعلى للجيش وفق التقاليد، بينما الدستور لا ينص على القيادة المدنية للجيش بوضوح.

وبنوع من الدعوة إلى رفض الأوامر في حالة فوز ترامب وتعديه على الدستور، يقول هذا الخبير “يجب أن يكون الجيش مستعداً للترافع عن نفسه دفاعاً عن شرفه ونزاهته وحقوقه؛ وأن يهتم ليس فقط بشرعية التوجيهات التي يتلقاها بل أيضاً بأخلاقياتها، وأن يدقق في الدوافع والنوايا الكامنة وراء كل هذه التوجيهات؛ وأن يعيد التفكير بشكل أساسي في توجهاته السابقة تجاه المعارضة والعصيان. فقط من خلال القيام بذلك، يمكن للجيش أن يتوقع الحفاظ على كرامته واحترامه لذاته كمؤسسة، مع الحفاظ على العقد الاجتماعي الملزم للعلاقات المدنية العسكرية”.