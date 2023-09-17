رئيس الأركان الأمريكي: الهجوم الأوكراني المضاد “لم يفشل”

واشنطن: رأى رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارك ميلي في مقابلة بثت الأحد أن الهجوم الأوكراني المضاد “لم يفشل”، لكن الطريق نحو انتصار نهائي لكييف في النزاع لا يزال طويلا جدا.

وتشن أوكرانيا هجوما مضادا منذ حزيران/يونيو بهدف استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، بعدما تلقت أسلحة من حلفائها الغربيين ودربت كتائب جديدة.

وقال الجنرال الأمريكي في مقابلة مع محطة “سي ان ان” التلفزيونية “أعلم أن بعض المراقبين يؤكدون أن هذا الهجوم فشل. لم يفشل”.

واضاف “رغم أن هذا الهجوم بطيء، أكثر مما كان متوقعا، فقد ظل منتظما”، مؤكدا أن الأوكرانيين لا يزالون يملكون “قوة ضاربة مهمة”.

لكن ميلي أقر بأن تحقيق هدف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي “بطرد جميع الروس” من البلاد “يتطلب وقتا طويلا”.

(أ ف ب)