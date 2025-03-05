رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد: المهمة ضد حماس “لم تنته بعد”

القدس: أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مراسم تنصيبه في تل أبيب، أن “مهمة إسرائيل ضد حركة حماس لم تنته بعد”.

قال زامير إن “حماس تكبدت بالفعل ضربة شديدة، لكنها لم تُهزم بعد. المهمة لم تنته بعد”.

من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مراسم التنصيب أن إسرائيل “مصممة على تحقيق النصر”، بعد حرب مدمرة خاضتها الدولة العبرية في غزة.

وتوجه نتنياهو إلى زامير قائلا إن “مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم” مضيفا أن “نتائج الحرب سيكون لها تأثير على مدى أجيال، ونحن مصممون على تحقيق النصر”.

وجدد وعوده المتكررة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بتحقيق أهداف الحرب بالكامل.

وأكد أن أهداف الحرب هي “القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية”، وعودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، و”إحباط أي تهديد مستقبلي من غزة إلى إسرائيل”، وعودة المستوطنين إلى المستوطنات التي أخلوها خلال الحرب.

من جهته، أعلن هرتسي هاليفي في كلمته خلال المراسم تحمله مسؤولية الفشل بصد الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على مستوطنات وقواعد عسكرية محاذية لغزة في 7 أكتوبر 2023.

وقال: “ما حدث مسؤوليتي، وباسم المسؤولية أنهي دوري أيضا”، فيما أكد “ضرورة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر”.

وعقدت مراسم رسمية لتنصيب زامير بمقر وزارة الجيش الإسرائيلية في تل أبيب، بحضور نتنياهو، وقائد المنطقة الوسطى بالجيش مايكل كوريلا، الذي لوحظ رفضه إلقاء كلمة.

(وكالات)