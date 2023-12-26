رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة “ستستمر عدة أشهر أخرى”

القدس: أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي الثلاثاء أن الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 80 يوما ضد حركة حماس في قطاع غزة، “ستستمر عدة أشهر أخرى”.

وقال هليفي في مؤتمر صحافي بعد تفقده جنودا في القطاع إن “أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها.الحرب ستستمر عدة أشهر أخرى وسنعمل بأساليب مختلفة حتى يتم الحفاظ على الإنجاز لفترة طويلة”.

وأضاف “لا توجد حلول سحرية، ولا توجد طرق مختصرة… عندما يتعلق الأمر بتفكيك شامل لمنظمة إرهابية، سوى الاصرار الحازم على القتال”.

وأوضح أن الجيش “يقترب من استكمال تفكيك الكتائب التابعة لحماس في شمال قطاع غزة”، متابعا “والآن نركز جهودنا في جنوب قطاع غزة” وتحديدا مدينة خان يونس والمخيمات المركزية.

وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأدى الهجوم الى مقتل نحو 1140 شخصا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية. وأسر خلال الهجوم حوالي 250 شخصا، لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق المصادر ذاتها.

ومنذ ذلك الحين، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا على القطاع، وبدأ بعمليات برية أواخر تشرين الأول/أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف إلى 20915 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال وزهاء 55 ألف جريح.

(وكالات)