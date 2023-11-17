رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى “مناطق أخرى”

تل أبيب: أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة “إلى مناطق أخرى”.

وقال هليفي، اليوم الجمعة، خلال تفقد القوات في غزة “نحن نقترب من تفكيك المنظومة العسكرية في شمال قطاع غزة. وبقدر ما يعنينا الأمر، سوف نستمر في مناطق أخرى”.

وأضاف “على الرغم من أنه ما زال هناك عمل يتعين إتمامه، فإننا نقترب منه بنجاح”.

وتابع أنه يتعين القضاء على قادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشكل منهجي وتدمير بنيتها التحتية. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم استهداف الكثير والكثير من المناطق.

وحتى الآن، ركزت القوات البرية الإسرائيلية على الجزء الشمالي من قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة. غير أن خبراء يتوقعون توسيعا محتملا للعمليات في الجنوب أيضا، حيث إن هناك بالفعل غارات جوية متكررة.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري قد صرح مؤخرا أن حركة حماس فقدت السيطرة في شمال قطاع غزة.

(د ب أ)