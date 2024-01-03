رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في ذروة الاستعداد بالشمال- (تدوينة)

القدس: قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن جيش بلاده في ذروة استعداده على الحدود الشمالية مع لبنان، في أول تصريح له بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” صالح العاروري في بيروت، الثلاثاء.

جاء ذلك في نهاية تقييم للوضع أجراه، على الحدود الشمالية، وفق بيان نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي.

وقال هاليفي: “نحن في استعداد قوي للغاية في الشمال، أعتقد أن الاستعداد في ذروته، هناك قدر كبير من الكفاءة، وهناك قدرة جيدة، وروح عالية”.

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: “نحن على استعداد جيد للغاية في جميع الجبهات، ونركز حاليًا على قتال حماس”.

وأضاف أن “هذه الحرب بدأت في مرحلة صعبة، أعتقد أننا تحدثنا عن ذلك في وقت سابق في الاجتماع، ولن نتطرق إليه الآن”.

وأوضح أن الحرب “تخلق أيضًا في هذه الظروف الصعبة جدًا، نوعًا من الفرص لتغيير الوضع بشكل كبير جدا، سواء في الجنوب أو في الشمال، وبشكل عام أيضًا الوضع الإقليمي”، دون مزيد من التوضيح.

הרמטכ״ל בגבול הצפון: “אנחנו במוכנות חזקה מאוד בצפון, מתמקדים בלחימה בחמאס”. הרמטכ״ל קיים הערכת מצב היום בגבול הצפון עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין ומפקד אוגדה 210, תת-אלוף ציון רצון, מפקדי החטיבות וגדודי המילואים שמגנים בגזרה>>https://t.co/chT1uKXMHm — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 3, 2024

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين”، فيما نعت “حماس” في بيان العاروري والقياديَين في “كتائب القسام” سمير أفندي وعزام أقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)