سياسة | دولي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يُلغي زيارة إلى واشنطن وسط توتر مع حكومة نتنياهو

منذ 56 دقيقة

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“القدس العربي”: أفادت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مصادر مطلعة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل.

وكان زامير قد ربط زيارته لواشنطن بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الأزمة بين  زامير وحكومة بنيامين نتنياهو بلغت مرحلة متقدمة من التوتر، وسط مؤشرات على أن الأول قد يلوّح بالاستقالة في حال استمرار الجمود بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إن زامير “يقف على مفترق طرق حاد في علاقته مع المستوى السياسي”.

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