رئيس الأركان الإسرائيلي يوافق على “الخطوط العريضة” لخطة الهجوم على غزة

القدس: قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير وافق على “الخطوط العريضة” لخطة هجوم على قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إنها ستشن هجوما جديدا وتسيطر على مدينة غزة، التي سيطرت عليها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم انسحبت منها.

وكان زامير قد أجرى قبل أيام تقييما لجاهزية الجيش، وقال: “وفقا لقرار مجلس الوزراء، نحن على أعتاب مرحلة جديدة في القتال في غزة”.

وأضاف: “سنقوم بتطوير الطريقة الأفضل بما يتوافق مع الأهداف المحددة، مع الحفاظ على الاحترافية والمبادئ التي نعمل بها. وسنفعل ذلك وفقا لجاهزية القوات والوسائل القتالية، مع وضع الرهائن في الاعتبار”.

وتابع أن “البدائل المعروضة على مجلس الوزراء تهدف جميعها إلى هزيمة حماس، مع فهم تداعيات ذلك على جميع الجوانب. سيعرف الجيش الإسرائيلي كيف يسيطر على مدينة غزة، تماما كما عرف كيف يسيطر على خان يونس ورفح”.

