رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس سيتقدم باستقالته الجمعة بسبب قبلة هيرموسو  

مدريد: سيتقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس المتورط بفضيحة بعد تقبيله نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو على شفتيها عقب فوز “لا روخا” بمونديال السيدات الأحد، باستقالته الجمعة خلال الاجتماع العام غير العادي لاتحاده، حسب ما أعلنت عدة وسائل إعلام محلية الخميس.

وتصاعدت حملة الضغوط على روبياليس (46 عاماً) بعدما طالبت أعلى السلطات في عالم الكرة المستديرة باستقالته من منصبه إثر تقبيله هيرموسو على شفتيها، حيث تناقلت محطات التلفزة صور القبلة عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي لمونديال أستراليا ونيوزيلندا بفوزه على نظيره الإنكليزي 1-صفر في سيدني.

ولم يؤكد الاتحاد الإسباني هذه المعلومات ولم يرغب في الادلاء بأي تعليق.

وكان الاتحاد الإسباني أعلن مساء الثلاثاء أنه بسبب “الحالة الطارئة”، فإنه سيعقد اجتماعا عاما استثنائيا الجمعة من أجل مناقشة هذه المسألة.

وجاء الإعلان عن عقد هذا الاجتماع مصحوبا بتوضيح “نظرا للأحداث الأخيرة التي وقعت (…) الأحد الماضي في سيدني، نود أن نعلمكم أن الإجراءات الداخلية للاتحاد فيما يتعلق بمسائل النزاهة باتت مفتوحة”.

وأعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في وقت سابق الخميس انه بدأ إجراءات تأديبية ضد روبياليس، وقال في بيان “أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية”.

وكشف فيفا أن الحادث “قد يشكل انتهاكا للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا”.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس تصرفات روبياليس بأنها “غير مقبولة”، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) إلى إقالته من منصبه.

وكانت النجمة الإسبانية هيرموسو اصدرت بيانا مشتركا مع رابطة اللاعبين واللاعبات المحترفين، الأربعاء، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد روبياليس.

كما قدّمت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الخميس، دعمها لهيرموسو التي كانت أهدرت ركلة جزاء في فوز منتخب “لا روخا” باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

(أ ف ب)