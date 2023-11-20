رئيس الاتحاد الإفريقي: “لا عذر” للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

برلين: دان رئيس الاتحاد الإفريقي الإثنين الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على أراضي الدولة العبرية، معتبراً أن “لا عذر” للقصف المكثف على قطاع غزة.

وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني إن ما قامت به حماس “مدان… لكن رد الفعل لا عذر له”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في برلين “تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان… هذا يولّد التطرف”.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي في حديثه على هامش مؤتمر مجموعة العشرين “كومباكت ويذ أفريكا 2023” الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في إفريقيا أنه “طالما ليس هناك دولتان بحسب ما طالبت به الأمم المتحدة فلن يكون هناك سلام في هذه المنطقة”.

وأطلقت ألمانيا مبادرة “كومباكت ويذ أفريكا” عام 2017 خلال فترة توليها رئاسة مجموعة العشرين.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة بـ”القضاء” على حماس وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبّب باستشهاد13 ألف شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون، وفق أرقام أدلت بها حكومة حماس مساء الأحد. وبين القتلى أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة.

(وكالات)