رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتخذ قرارا حاسما تضامنا مع محرز

لندن- “القدس العربي”:

حسم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، يوم الأحد، قراره بمقاطعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”، والمقرر إقامته اليوم الاثنين بمدينة مراكش المغربية.

ونقلت قناة الحياة الجزائرية عن صادي قوله: “لن أحضر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الإفريقية، وأبلغت الكاف بغيابي منذ يومين”.

وأكد صادي: “بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع رياض محرز” الذي تم استبعاده من المنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

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🔴 #وليد_صادي في تصريح حصري للـ #حياة : لن احضر حفل توزيع جوائر #الكرة_الذهبية الافريقية و أبلغت الكاف بغيابي منذ يومين

🔴 وليد #صادي للحياة : باذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع #محرز pic.twitter.com/S6x5c8IAQT — El Hayat TV (@elhayatonline) December 10, 2023

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن قبل أيام عن قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، وتشكلت من النيجيري فيكتور أوسمين، مهاجم نابولي الإيطالي، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، إضافة إلى الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي أشرف حكيمي، في حين غاب الجزائري رياض محرز رغم تتويجه في الموسم الماضي مع فريقه السابق مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي “البريميرليغ” وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وبعد موسم استثنائي مع “السيتي”، قرر محرز تغيير الأجواء وانضم للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.