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رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتخذ قرارا حاسما تضامنا مع محرز

11 - ديسمبر - 2023

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لندن- “القدس العربي”:

حسم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، يوم الأحد، قراره بمقاطعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”، والمقرر إقامته اليوم الاثنين بمدينة مراكش المغربية.

ونقلت قناة الحياة الجزائرية عن صادي قوله: “لن أحضر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الإفريقية، وأبلغت الكاف بغيابي منذ يومين”.

وأكد صادي: “بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع رياض محرز” الذي تم استبعاده من المنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن قبل أيام عن قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، وتشكلت من النيجيري فيكتور أوسمين، مهاجم نابولي الإيطالي، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، إضافة إلى الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي أشرف حكيمي، في حين غاب الجزائري رياض محرز رغم تتويجه في الموسم الماضي مع فريقه السابق مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي “البريميرليغ” وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وبعد موسم استثنائي مع “السيتي”، قرر محرز تغيير الأجواء وانضم للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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  1. يقول Djamel:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 4:38 م

    نسي الكاتب تذكيرنا بأن محرز كان في دكة البدلاء لذلك قرر تغيير الأجواء، عكس محمد صلاح الذي رفض عرض خيالي من الإتحاد و فضل الدوري الإنجليزي على الروشن.

    رد

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