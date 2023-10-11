رئيس الاتحاد الجزائري يدعو إنفانتينو لزيارة بلاده

زيوريخ: استقبل جيياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وليد سعدي رئيس الاتحاد الجزائري للعبة في مقر الفيفا بسويسرا يوم الثلاثاء.

وذكر المركز الإعلامي للفيفا، أن الثنائي ناقش مشاريع الاتحاد الدولي لكرة القدم في الجزائر.

وقال وليد سعدي إن برنامج الفيفا استراتيجي ويتضمن العديد من المحاور.

وأضاف: “تحدثنا اليوم عن عدة محاور، أهمها مراكز التكوين والتحكيم وتحسين مستوى التحكيم، والكرة النسائية والكرة الشاطئية، أي كل المحاور التي تتطلب مرافقة الفيفا”.

وأوضح: “أظن أن لدينا عملا كبيرا نقوم به، ومع دعم ومرافقة الفيفا سنحقق كل الأهداف الاستراتيجية”.

وتابع: “جاء اللقاء وديا وشيّقاً بحكم علاقتي الطيبة مع جياني إنفانتينو، الشيء الذي أوصلته لرئيس الاتحاد هو أن بلادنا تشهد ثورة في تشييد المنشآت الرياضية وبناء الملاعب بالمواصفات العالمية”.

وقال: “الجزائر مستعدة لتنظيم تظاهرات قارية عالمية… كانت الجزائر دائماً سباقة في استقبال كل ضيوفها، ومن هذا المنطلق، أعطي الدعوة لرئيس الفيفا لزيارة الجزائر في أقرب فرصة له. وأيضا أؤكد أن الجزائر دائما مستعدة لتنظيم كل التظاهرات العالمية”.

وأوضح: “العالم أصبح قرية في ظل التكنولوجيا الحديثة لكن كرة القدم أصبحت أقوى من كل شيء لأنها تجمع وتوحد كل الشعوب”.

(د ب أ)