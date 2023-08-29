رئيس الاتحاد السعودي يعلق على مشاركة أندية بلاده في دوري أبطال أوروبا

الرياض: نفى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، وجود أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بشأن مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا، وهو ما تداولته بعض الصحف الأوروبية الأسبوع الماضي.

وقال المسحل بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الإثنين لتقديم الايطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي الجديد: “هذه تكهنات إعلامية، والأندية السعودية تملك نجوما عالميين، وأي شيء يخدم الأندية سنقدم عليه، لكن حتى اللحظة لا يوجد اتفاق من هذا النوع”.

وحول التشكيلة القادمة للمنتخب السعودي أكد المسحل أن “المدرب سيكون صاحب الكلمة الأولى لذلك، وسيحضر عددا من مباريات الدوري قبل انطلاق تحضيرات الأخضر في فترة التوقف الدولي، ولديه جهاز معاون سيسانده في هذا الإطار”.

وأوضح المسحل أن لعب الأندية السعودية أمام الأندية الإيرانية قاريا في دوري أبطال آسيا، والذي تم تحديده في ملاعب محايدة منذ 2016 بسبب أحداث حرق السفارة السعودية بإيران، سيخضع لتفاهمات وفق خطاب جديد من الاتحاد الآسيوي للعبة.

وختم بالقول: “حتى هذه اللحظة مواجهة الأندية السعودية والإيرانية ستلعب في أراضٍ محايدة، والاتحاد الآسيوي بعث خطابا للاتحادين السعودي والإيراني وأعطى مهلة حتى الخامس من أيلول/ سبتمبر، ونحن حاليا نتشاور مع الأندية السعودية لاتخاذ القرار المناسب”.

(د ب أ)