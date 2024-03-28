سياسة | دولي | روسيا

رئيس الاستخبارات الروسية يبحث التعاون الأمني مع كوريا الشمالية

28 - مارس - 2024

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين

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سيول: أعلنت بيونغ يانغ الخميس، أن رئيس الاستخبارات الروسية بحث خلال زيارة إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع التعاون الأمني الثنائي، في خطوة تأتي بعد أسابيع من اتّهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتزويد موسكو بكميات ضخمة من الأسلحة لدعم الكرملين في حربه ضد أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الإثنين إلى الأربعاء، وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.

وأوضحت الوكالة أن المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين “لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية”.

وأضافت أن “الطرفين توصّلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة”.

وفي أيلول/ سبتمبر، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، قمة في أقصى الشرق الروسي قال خلالها كيم إن العلاقات مع موسكو هي “أولويته الأولى”.

وبعيد هذه القمة قالت الولايات المتحدة إن بيونغ يانغ بدأت بتزويد موسكو بأسلحة.

وفي مطلع آذار/ مارس الجاري، قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية شحنت منذ تموز/ يوليو نحو 7000 حاوية أسلحة إلى روسيا لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا.

ووفقاً لواشنطن، فإن بيونغ يانغ تسعى مقابل شحنات الأسلحة هذه إلى الحصول من موسكو على مساعدات عسكرية في مجالات محدّدة من بينها تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وتحديث عتادها العسكري الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.

(أ ف ب)

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