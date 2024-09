رئيس البرازيل يرحب بالوفد الفلسطيني في الجمعية العامة بشكل خاص.. ويحذر من امتداد حرب غزة إلى لبنان- (فيديو)

نيويورك: وسط تصفيق قادة العالم، افتتح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، بترحيب خاص بالوفد الفلسطيني والرئيس محمود عباس.

وحذر الرئيس البرازيلي في كلمته من خطورة الامتداد الجاري للحرب في قطاع غزة إلى لبنان، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وقال لولا “تحول حق الدفاع إلى حق الانتقام، مما يعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ويعرقل وقف إطلاق النار”.

🇵🇸 🇧🇷 Amidst applauds of world leaders, President Lula of Brazil opens the 79th General Assembly Session general debate by giving a special welcome to the State of Palestine delegation and President Mahmoud Abbas. pic.twitter.com/bkTrujRdkn

— State of Palestine (@Palestine_UN) September 24, 2024