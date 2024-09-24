رئيس البرازيل يرحب بالوفد الفلسطيني في الجمعية العامة بشكل خاص.. ويحذر من امتداد حرب غزة إلى لبنان- (فيديو)

نيويورك: وسط تصفيق قادة العالم، افتتح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، بترحيب خاص بالوفد الفلسطيني والرئيس محمود عباس.

وحذر الرئيس البرازيلي في كلمته من خطورة الامتداد الجاري للحرب في قطاع غزة إلى لبنان، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وقال لولا “تحول حق الدفاع إلى حق الانتقام، مما يعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ويعرقل وقف إطلاق النار”.

🇵🇸 🇧🇷 Amidst applauds of world leaders, President Lula of Brazil opens the 79th General Assembly Session general debate by giving a special welcome to the State of Palestine delegation and President Mahmoud Abbas. pic.twitter.com/bkTrujRdkn — State of Palestine (@Palestine_UN) September 24, 2024

وأكد لولا على ما نادت به البرازيل من إصلاح للأمم المتحدة قائلا إن المنظمة العالمية لا تقوم بدورها في تمثيل العالم ووقف الحروب.

وانتقد إنفاق عشرات المليارات من الدولارات سنويا على الترسانات العسكرية وقال إن تلك الأموال يتعين استخدامها للقضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ.

وقال لولا الذي انتُخب ثلاث مرات لقيادة البرازيل “القضاء على الجوع مجددا هو الالتزام الأكثر إلحاحا لحكومتي”.

ودعا إلى مراجعة ميثاق الأمم المتحدة لإحياء دور الجمعية العامة في تعزيز السلام وإصلاح المؤسسة المتعددة الأطراف.

وقال “استبعاد أمريكا الجنوبية وإفريقيا من المقاعد الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو انعكاس غير مقبول للماضي الاستعماري”.

(رويترز)