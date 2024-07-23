رئيس البرلمان الأيرلندي يدعو إلى إنهاء “المذبحة” في غزة

أنقرة: دعا رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفيرغيل، الثلاثاء، إلى “إنهاء المذبحة والوحشية الظالمة” بقطاع غزة، في معرض حديثه عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.

وقال أوفيرغيل، على هامش زيارته لأنقرة، إنه بحث مع الرئيس رجب طيب أردوغان الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ودور الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف: “اعترفت أيرلندا بدولة فلسطين وأصبحت من الدول الأوروبية الثلاث التي اعترفت بها رسميا”.

وتابع: “يجب إنهاء هذه المذبحة والوحشية الظالمة التي نراها كل يوم”، معتبرا أنه “لا يمكن أن تنتهي إلا بمبادرة من دول أخرى في المنطقة”.

وأفاد رئيس البرلمان الأيرلندي بعلمه أن تركيا تسعى من أجل إيجاد حل لهذه القضية.

ولفت إلى ضرورة أن يقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمّل المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه فيما حدث.

وفي سياق آخر، أكد أوفيرغيل أن التجارة بين دبلن وأنقرة زادت بشكل ملحوظ، وأن المستثمرين الأيرلنديين لديهم القدرة على القدوم إلى تركيا والاستثمار فيها.

وتطرق إلى التعاون السياحي بين البلدين، مشيرا إلى أن تركيا إحدى وجهات العطلات للأيرلنديين، وأن العديد من السياح الأتراك يقصدون بلاده.

(الأناضول)