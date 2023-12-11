رئيس البرلمان الإيراني يدعو لمنع استيراد المنتجات الإسرائيلية

إسطنبول: دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى وضع قائمة بالبضائع الإسرائيلية الموجودة في أسواق البلاد، مؤكداً على ضرورة قيام الحكومة بمنع استيرادها.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان، بحسب ما نقلته وكالة إرنا الرسمية، الاثنين.

وأشار قاليباف في كلمته إلى مادتي “دعم الشعب الفلسطيني في كافة المجالات” و”الوقوف بوجه مواقف النظام الصهيوني العدائية ضد السلام والأمن” في الدستور الإيراني.

وأضاف: “يجب على وزارة الخارجية إصدار قائمة بسلع الشركات التي يكون مساهموها الرئيسيون إسرائيليين. كما أن على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استيراد هذه السلع”.

كما طلب قاليباف من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مراقبة تنفيذ القوانين المعنية بهذا الخصوص.

ورغم أن المادة 123 من الدستور الإيراني تحظر تجارة المنتجات المملوكة للشركات الإسرائيلية، إلا أنه من المعروف أن العديد من المنتجات ذات المنشأ الإسرائيلي تُباع في البلاد.

وفي خطاب ألقاه يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الولايات المتحدة تشتري الماء الثقيل المنتج إيرانياً والذي يستخدم في المفاعلات النووية من خلال أطراف ثالثة، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

(الأناضول)