رئيس البرلمان التركي: مصير نتنياهو أن يحاكم أمام الجنائية الدولية

أنقرة: قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية مثل زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش.

تصريح قورتولموش جاء خلال عودته على متن طائرة بعد مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية “APA” بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وشدد على أنه حتى الدول الراغبة في دعم إسرائيل لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما كان من قبل.

وأعرب عن اعتقاده أن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قرار مؤقتا ضد إسرائيل.

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى سقوط أكثر من 30 ألف مدني خلال 5 أشهر في غزة 75 بالمئة من أطفال ونساء.

وشدد أن “المجزرة الوحشية التي أطلق فيها نتنياهو وعصابته النار وقتلوا حتى الأغنام على الطريق، وصلت إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتصورها ولا أن يدافع عنها”.

ولفت في هذا الإطار إلى تكرار نتنياهو تهديد اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، مشددا أن “التهديد بقتل اللاجئين إلى رفح وعدم تركهم أحياء” قاد نتنياهو إلى طريق مجهول.

وأوضح أن نتنياهو دخل في طريق لا رجعة منه، مضيفا: “ونأمل أنه بعد هذه المحاكمات في محكمة العدل الدولية، سيتم محاسبة ومعاقبة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب كحال (زعيمي صرب البوسنة) رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش في المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي مارس/ آذار 2019 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها النهائي القاضي بسجن “رادوفان كاراجيتش” الملقب بـ”سفاح البوسنة” مدى الحياة لإدانته بارتكاب إبادة جماعية في سربرنيتشا البوسنة في تسعينات القرن العشرين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)