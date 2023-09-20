رئيس البرلمان التونسي يتهم وفد البرلمان الأوروبي بالإساءة لبلاده… ويقلل من أهمية إيقاف عزل القضاة

تونس – «القدس العربي»: اتهم إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي الوفد البرلماني الأوروبي، بالإساءة لبلاده، مشيراً إلى أنه يؤيد قرار الرئيس قيس سعيد الرافض لدخوله البلاد.

وقال لإذاعة شمس أف أم: “الوفد البرلماني الذي رفضت تونس دخوله إلى أرض الوطن لم يتصل بالبرلمان. كما أن هذا الوفد معروف بمعاداته لتونس وللمسار الحالي، ومن المفروض قدوم نواب محايدين للاطلاع على الوضع”.

وأضاف: “هؤلاء النواب وجهوا اتهامات لرموز الدولة وسياساتها وهذا أمر غير مقبول، فالتعامل يجب أن يكون مبنياً على أساس الاحترام وتقدير ظروف كل بلاد، معبراً عن مساندته لموقف الرئيس سعيّد بشأن هذا الأمر”.

من جهة أخرى، اعتبر بودربالة أن قرار المحكمة الإدارية تعليق تنفيذ عزل 47 قاضياً “مؤقت”، مشيراً إلى أن “المحكمة الإدارية لم تبت في أصل الملاحقات. والقرار المؤقت في التعليق لا يمكن أن يُحوّل إلى قرار نهائي وبات”.

وأوضح أكثر بقوله: “القرار مؤقت لأن هناك وجهتي نظر مختلفتين، والمحكمة قالت إنها لم تتلق ما يؤيّد اتخاذ هذا القرار، في حين قالت الجهة الأخرى إن هناك مرسوماً يوضح بأنه لا بدّ من إثبات البراءة جزائياً. كما أن قرار التعليق لم يبت في أصل التهمة”.

كما دعا إلى مراجعة القوانين من أجل إصلاح الوضع المالي في تونس، مشيراً إلى أن “الوضع المالي والمؤسسات المالية سواء البنوك أو البنك المركزي أو لجنة التحاليل المالية تنظّمها قوانين. وهذه القوانين اتّضح أنه لا بُدّ من مراجعتها”.

وأضاف: “لا بد من إصلاح كل القوانين التي تنظّم هذه المؤسسات، وفي حال ثبت أن القانون الحالي لا يسمح لها بالقيام بدورها لا بدّ من مراجعته من أجل تمكينها من القيام بدورها بأكثر نجاعة”.

فيما أكد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، ضرورة عدم ارتكاز مراجعة قانون البنك المركزي على التمويل المباشر للميزانية.

وأضاف: “إعادة مراجعة قانون البنك المركزي يجب أن تكون في اتجاه انخراط البنك أكثر فأكثر في السياسة الاقتصادية والسياسة التنموية. لأنه إذا كانت الغاية من مراجعة قانون البنك المركزي تمويل الميزانية فقط فإن هذا التمشي خاطئ”.

وتابع بالقول: “مراجعة قانون البنك ضرورية لفتح المجال له للانخراط في التنمية في تونس، ولكن لا يجب مراجعة القانون حتى يصبح البنك أداة تستعمل في تمويل الميزانية”.

كما اعتبر بلحاج أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة لم تأت منه موارد كبيرة وبالتالي لا يمكن التعويل عليه، متسائلاً: “هل هناك أحكام قضائية باتة تتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة؟ وهل هناك اتفاقيات مع الأطراف المعنية بهذه العملية؟”.

وفيما يخص الصلح الجزائي، قال بلحاج: “أعمال اللجنة محدودة في الزمن فعام واحد فقط غير كاف حتى تنهي أعمالها، خاصة أن الإجراءات والاختبارات تتطلب الكثير من الوقت. كما أنه لا توجد معايير دقيقة لتحديد المبالغ المُستوجبة على رجال الأعمال المعنيين إضافة إلى المشاكل الإدارية والبيروقراطية وذلك فيما يتعلق بكيفية توجيه هذه الأموال إلى المشاريع المزمع إحداثها. إضافة إلى أن الصُلح الجزائي لا يمكن أن يكون حلاًّ جذريًّا لأزمة المالية العامة”.