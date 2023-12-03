رئيس البرلمان التونسي ينتقد «التخاذل العربي» تجاه فلسطين… و«النهضة» تستنكر استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

تونس – «القدس العربي»: انتقد إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، الموقف العربي الذي قال إنه “لم يكن في مستوى مسؤوليته التاريخية” تجاه ما يحدث في فلسطين، في وقت استنكرت فيه حركة النهضة استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد الهدنة الإنسانية التي استمرت سبعة أيام.

وخلال جلسة برلمانية، السبت، تقدم بودربالة بـ “تحيّة تقدير إلى المقاومة الفلسطينية، معبّراً عن استهجانه للموقف العربي الذي لم يكن في مستوى مسؤوليته التاريخية التي توجب عليه الوقوف مع شعبنا في فلسطين”، وفق بيان لرئاسة البرلمان.

وأضاف: “ما زلنا نشهد اعتداءات صارخة على الشعب الفلسطيني في غزة، حيث استأنف العدو الصهيوني الاعتداءات على المدنيّين والرضّع والشباب والنساء والشيوخ. وهذا العمل الإجرامي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل يجري في استهتار بالرأي العام العالمي من قبل الكيان الصهيوني، الذي تمنحه القوى الاستعمارية ضوءًا أخضر لفعل ما يشاء، في ظل تخاذل عربي غير مسبوق”.

وفي المقابل، أشاد بودربالة بـ “الرأي العام العالمي المناصر للقضايا العادلة، الذي ما انفك يدين وحشية الكيان الصهيوني غير المسبوقة بالنظر إلى جرائم الحرب وجرائم الإنسانية التي يواصل ارتكابها في حق شعبنا في فلسطين”. وأدانت حركة النهضة استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “مستهدفاً الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد العشرات من النساء والأطفال والمسنين”، مستنكرة “تواصل تحدّي الكيان المحتل للإرادة الدولية في وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم”. وقالت، في بيان مساء الجمعة: “نؤكد أن الكيان الصهيوني لم يتقبل الهزيمة ولم يستوعب الصدمة التي سببتها له عملية طوفان الأقصى، لذلك عاودته شهوة القتل والانتقام والإبادة الجماعية وممارساته الإرهابية واللا إنسانية عله يمحو الأثر النفسي والعسكري والسياسي لبطولات المقاومة الفلسطينية الباسلة. وهو بذلك يهدر فرصة الهدنة التي مكنته من تجنب خسائر إضافية مذلة ومبادلة أسراه بأسرى فلسطينيين، ويبين أنه لا يعبأ بالموقف الدولي ولا بالدعوات الرامية لمحاصرة رقعة الحرب وفسح المجال لمبادرات سياسية تطفئ نار الحرب وتوقف العدوان وتفتح أفقاً سياسياً ينهي مأساة شعب يكافح من أجل حريته، وورطة كيان غاصب تمادى في جرائمه وظلمه”.

وأضاف البيان: “نسجل أن جريمة اليوم ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة تأتي في الوقت الذي شهد احتجاجات أغلب القوى الديموقراطية والمدنية في جلّ بلدان العالم على العدوان الصهيوني الغاشم وما رافقه من جرائم القتل والتدمير، وفي الوقت الذي كان المجتمع الدولي ينتظر تمديد الهدنة وإيقاف العدوان، لكن قيادة الكيان الصهيوني أكدت لا مبالاتها بالرأي العام الدولي واستهتارها بمواقف القوى الديموقراطية وتماديها في ممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية”.

وتابع البيان: “نؤكد من جديد تضامننا الكامل مع شعبنا الفلسطيني المناضل ودعمنا المطلق لمقاومته الباسلة ضد الاحتلال والعدوان، كما نجدد تنديدنا بمجازر المحتل وغطرسته وإجرامه. ونطالب المجتمع الدولي والشعوب العربية والبلدان الإسلامية بمواصلة الاحتجاج والضغط على الكيان المحتل من أجل فرض إيقاف العدوان، ووضع حد لجرائم التقتيل والتخريب والحصار والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال بكل غطرسة وعنجهية ودون وازع إنساني ولا رادع قانوني”.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “جيش الاحتلال ينتقم من أهلنا الفلسطينيِّين العُزل الصَّامدين في غزَّة، ويمارس سياسة الإبادة والتَّهجير، ويرتكب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانيَّة، ويُدمن على أقذر أنواع التَّشفِّي الاستعماري من أصحاب الأرض المُقاومين للاحتلال الاستيطاني الأجنبي”.