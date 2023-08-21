رئيس البرلمان الجزائري يبحث في إيران مستقبل العلاقات الثنائية

طهران: بحث رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، الإثنين، مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها البعد الاقتصادي.

وجاء في بيان للبرلمان الجزائري، نشر على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن بوغالي أجرى مباحثات “معمقة” مع قاليباف، الذي خصه باستقبال، في اليوم الثاني من زيارته إلى طهران، والتي تدوم 5 أيام.

وعقد الطرفان محادثات تناولت التعاون بين البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا الراهنة.

وأبرز بوغالي خلال اللقاء، الأهمية التي تكتسبها علاقات التعاون البرلماني، موضحا دورها الهام في خدمة “التوجهات الاقتصادية للبلدين”.

وأشار أيضا إلى اهتمام بلاده، بتنويع الشراكات وخلق مناخ محفز للأعمال، لاسيما بعد دخول قانون الجديد للاستثمار حيز العمل، الرامي لبناء اقتصاد قوي ومستدام ومستقل عن عوائد المحروقات، وفقا للبيان.

وعلى صعيد آخر، لفت البيان إلى تأكيد بوغالي على ضرورة تفعيل الحضور الدولي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (مقره طهران).

وشدد على أن تفعيل حضور الاتحاد من شأنه “إيصال صوت الدول الأعضاء، والدفاع بشكل ملموس وحاسم عن قضايا الأمة والتصدي لأي محاولات استفزاز تطال مقدساتها”.

وفي السياق، جدد بوغالي التذكير بحرص الجزائر على “حل الأزمات سلميا، بطرق تنبذ العنف والتدخلات الخارجية”.

من جانبه، أثنى قاليباف على أهمية هذه الزيارة، في “إرساء” أسس إضافية للتعاون الثنائي بين بلاده والجزائر.

وأعرب عن أهمية التنسيق بين البلدين داخل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما اقترح عقد لقاء افتراضي بين دول الأعضاء في الاتحاد، لبحث “كيفية الرد بشكل مناسب على الإساءة لمقدسات المسلمين التي باتت تتكرر بشكل مقلق في الأيام الأخيرة”، في إشارة إلى عمليات الحرق المتكررة للمصحف الشريف، بكل من السويد والدنمارك من قبل متطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم، زار بوغالي مقر الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد.

ويعد بوغالي أول رئيس دوري يزور مقر الأمانة العامة للاتحاد، وكان في استقباله أمينه العام، محمد قريشي نياس، وفقا للمصدر ذاته.

والأحد، بدأ بوغالي زيارة إلى إيران، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الشورى الإيراني.

(الأناضول)





