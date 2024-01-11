رئيس البرلمان الجزائري يدعو دول منظمة التعاون الإسلامي لأن تدعم جماعياً جنوب افريقيا في مقاضاتها لإسرائيل

الجزائر-«القدس العربي»: دعا إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، بصفته الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرك جماعي من أجل دعم جنوب أفريقيا في مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد بوغالي في كلمة له خلال اجتماع طارئ للجنة الدائمة لفلسطين على مستوى الاتحاد في العاصمة طهران، ضرورة النص في البيان الختامي، على تقديم دعم جماعي للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني، وكذا إجلال كل من رافع من أجل حماية الشعب الفلسطيني من التهجير القسري والإبادة الجماعية سواء كانت شخصيات سياسية أم شعوباً أم دولاً.

واعتبر المسؤول البرلماني الجزائري أن هذا العدوان استنفد كافة أشكال الإجرام علاوة على أنه ذو أبعاد اقتصادية مغرقة في المادية، وأكد أن عدم نصرة الفلسطينيين سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية.

وجاء ضمن المقترحات التي قدمها بوغالي، مطالبة أحرار العالم من حقوقيين وصحافيين وفاعلين ومؤثرين باتخاذ قرارات وإجراءات لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية ووضع حالة حد لحالة الإفلات من العقاب ومطالبة الهيئات الدولية بحماية الصحفيين وعائلاتهم من استهدافهم الممنهج بغرض طمس الحقائق.

كما طالب الدول الإسلامية بالدعوة للوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار مع تحميل المسؤولية عن الأوضاع في فلسطين لاستمرار الاحتلال الصهيوني وتنصل المجموعة الدولية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ضمان حق الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد أيضاً في مقترحاته على ضرورة التسوية النهائية للقضية الفلسطينية والعمل على إدراجها ضمن أولويات العمل الدولي، وكذا المطالبة برفع الحصار الجائر على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة مستعجلة دون قيد أو شرط.

واقترح الرئيس الدوري للاتحاد أيضاً تسهيل إجراءات نقل الجرحى، خاصة الأطفال، لمعالجتهم خارج الأراضي الفلسطينية، وإظهار الرفض القاطع لمحاولة تهجير سكان غزة تحت أي ذريعة، إلى جانب التأكيد على أن مستقبل غزة وكافة الأراضي الفلسطينية يقرره الفلسطينيون أنفسهم وبكل سيادة.

كما دعا إلى تضافر الجهود من أجل مواجهة التعتيم والتضليل الإعلامي اللذين يمارسهما الكيان الصهيوني وداعموه. وحث الإعلاميين، خاصة منهم الشباب، للتصدي لحملات الدعاية المغرضة.

ويرى بوغالي أن العدوان على غزة وما يتخلله من قصف للمساكن ودور العبادة والمستشفيات والمدارس جريمة متكاملة الأركان، كما أنه يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وفي السياق نفسه، نشر النائب الجزائري عن الجالية في العاصمة الفرنسية باريس، عبد الوهاب يعقوبي، نداء للتظاهر أمام سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة الفرنسية من أجل إظهار الدعم لخطوة بريتوريا في محاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة التي ترتكبها.

وأبرز النائب في تدوينة له، أن “أحد القضاة الخمسة عشر الذين سيحكمون في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية يمثّل فرنسا. فكيف سيكون موقفه؟”. وأكد أن هذا “يعتمد بالدرجة الأولى على تعبئتنا وحراكنا، لذلك ندعوكم للتجمع معنا أمام سفارة جنوب إفريقيا في باريس، لنظهر دعمنا وإسنادنا لهذه الخطوة”.

واعتبر أن ما فعلته جنوب أفريقيا خطوة مهمة للغاية، لأنها تكشف للجميع ما يحاول كثيرون إخفاءه أو التقليل من شأنه. ولفت إلى أن هذه الدعوى من شأنها محاسبة إسرائيل على “القصف وعمليات الإعدام الميداني اللذين تسببا، إلى الآن، في مقتل 30.000 شخص (إذا أحصينا أيضاً المفقودين تحت الأنقاض) معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 59.000 فلسطيني”. كما ستبرز ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حرمان من المواد الأساسية كالماء، والطعام، والأدوية والبنزين. وستظهر كيف أن إسرائيل هدمت جل البنى التحتية الضرورية لتسيير المجتمع (المدارس والمستشفيات والاتصالات والمراكز الثقافية والمؤسسات المهنية…). وستظهر جريمة التهجير القسري لأهالي غزة الذين حرموا 17 عاماً من حريتهم تحت الحصار، ويعانون الآن من انعدام المأوى وهم عرضة للقتل في أية لحظة.

وتظهر عناصر الدعوى، وفق النائب، أن ما يجري هو “بالفعل إبادة جماعية، نظراً للنية المتعمدة لإبادة السكان، وهو ما لم يخفه بل وأكده مراراً وتكراراً القادة الإسرائيليون”. لذلك، فإن “الغرض من هذه الشكوى هو وضع حد للتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل على ساكنة غزة، وإجبار إسرائيل على التخلي عن خطتها لترحيل معظم الفلسطينيين خارج فلسطين”.

وكانت حركة مجتمع السلم في الجزائر، قد أكدت من جهتها على ضرورة دعم مسعى جنوب أفريقيا بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حتى يتم “إسقاط خرافة دولة إسرائيل التي لا تحاسَب ولا تراقَب ولا تردَع”.

وذكرت الحركة في بيان لها، أن مقاضاة جنوب أفريقيا للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد شعب فلسطين وسكان غزة المحاصرة، جاء “وفق ملفٍّ محكم وعميق تم توثيقه في أكثر من 80 صفحة، ما دفع بالإسرائيليين إلى الشعور بالتهديد، وأن قادتهم السياسيين والعسكريين عرضة للسجن والملاحقة، لأن قرارات المحكمة نافذة”.

كما استغربت الحركة موقف “الحكومات العربية والإسلامية التي إما شاركت في حرب الإبادة أو سكتت عنها بخنوع”. وقالت: “إنه لحري بالدول الحرة والمساندة لمقاومة الشعب الفلسطيني أن تدعم مسعى جنوب إفريقيا، وتؤيد مقاضاتها للكيان الصهيوني الغاشم، حتى يكون عبرة لمسانديه والمطبعين معه، وحتى تساهم في إسقاط خرافة دولة إسرائيل التي لا تحاسَب ولا تراقَب ولا تردَع”.